В результате ДТП в Пронском районе пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка.

В результате ДТП в Пронском районе пострадали три человека. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент случился 2 сентября, примерно в 12:00, на 69-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». 37-летний житель Спасского района за рулем автомобиля «Форд Фокус» столкнулся с «Митсубиси Аутлендер» под управлением 63-летнего жителя Москвы.

В результате происшествия водители обоих машин, а также пассажирка второй иномарки — 58-летняя жительница города Москвы с различными травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.