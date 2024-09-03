В Ленобласти мужчина раскопал могилу матери, чтоб поменять ей гроб

В Ленобласти мужчина раскопал могилу матери, чтоб поменять ей гроб. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции».

По данным паблика, раскопанную могилу обнаружили посетители кладбища и вызвали полицию. Гроб с останками был на месте.

Позже выяснилось, что могилу раскопал 39-летний мужчина. В гробу были останки его матери, похороненной 3 года назад. Он признался, что хотел переложить останки в новый гроб, но ему не хватило сил.

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.