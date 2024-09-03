В Ингушетии неизвестный напал на пост ДПС с отверткой и ранил полицейского

В Ингушетии неизвестный напал на пост ДПС с отверткой и ранил полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канада, мужчина подошел к полицейскому посту в Магасе, перебежал через дорогу и бросился с отверткой на двух инспекторов. Он успел ранить в живот одного из них, напарник пострадавшего открыл по нападавшего огонь на поражение. Преступник убит.

Инспектор госпитализирован, у него проникающее ранение живота, но его жизни ничего не угрожает. Личность нападавшего пока не установлена.