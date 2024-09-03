В Госдуме предложили отправить всех террористов за полярный круг
По мнению депутата Ивана Сухарева, для них нужна отдельная тюрьма на архипелаге Шпицберген. По его словам, в изоляции они не смогут распространять «идеи экстремистской направленности».
В Госдуме предложили отправить всех террористов за полярный круг. Об этом пишет «Газета.ру».
По мнению депутата Ивана Сухарева, для них нужна отдельная тюрьма на архипелаге Шпицберген. По его словам, в изоляции они не смогут распространять «идеи экстремистской направленности».
Чиновник сослался на мировую практику: например, американская тюрьма Гуантанамо находится на Кубе. Он предложил подумать об этом руководству ФСИН.