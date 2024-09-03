В Госдуме предложили отправить всех террористов за полярный круг

По мнению депутата Ивана Сухарева, для них нужна отдельная тюрьма на архипелаге Шпицберген. По его словам, в изоляции они не смогут распространять «идеи экстремистской направленности».

В Госдуме предложили отправить всех террористов за полярный круг. Об этом пишет «Газета.ру».

По мнению депутата Ивана Сухарева, для них нужна отдельная тюрьма на архипелаге Шпицберген. По его словам, в изоляции они не смогут распространять «идеи экстремистской направленности».

Чиновник сослался на мировую практику: например, американская тюрьма Гуантанамо находится на Кубе. Он предложил подумать об этом руководству ФСИН.