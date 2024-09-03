Туалеты на Лыбедском бульваре до сих пор не открыли

Речь идет о туалетах, установленных в обновленной части Лыбедского бульвара. Отметим, что двери кабинок закрыты, терминал для оплаты не работает.

Туалеты на Лыбедском бульваре до сих пор не открыли. В этом во вторник, 3 сентября, убедился корреспондент РЗН. инфо.

Речь идет о туалетах, установленных в обновленной части Лыбедского бульвара. Отметим, что двери кабинок закрыты, терминал для оплаты не работает.

Туалет, установленный со стороны улицы Почтовой, открыт. Им можно воспользоваться бесплатно, терминал для оплаты убрали.

Напомним, рязанская мэрия сообщала, что туалеты на Лыбедском бульваре откроются к Дню города. Тогда горадминистрация писала, что модули еще не были подключены к коммуникациям, городские службы занимались этим вопросом.