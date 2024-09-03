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Среди рязанских компаний 45% перевели сотрудников на удаленку
Доля дистанционных работников от числа занятых в организации составляет 11%.

Среди рязанских компаний 45% перевели сотрудников на удаленку. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Доля дистанционных работников от числа занятых в организации составляет 11%. Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, всего 4%.

Чаще всего удаленно работают IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), кол-центры и юристов.