Среди рязанских компаний 45% перевели сотрудников на удаленку

Доля дистанционных работников от числа занятых в организации составляет 11%.

Среди рязанских компаний 45% перевели сотрудников на удаленку. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Доля дистанционных работников от числа занятых в организации составляет 11%. Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, всего 4%.

Чаще всего удаленно работают IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), кол-центры и юристов.