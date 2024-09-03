Скончался создатель ряда российских подлодок Игорь Спасский

Отмечается, что он автор проектов субмарин «Кальмар» и «Дельфин». Кроме того, под его руководством создавали ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».

Скончался создатель ряда российских подлодок Игорь Спасский. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ему было 97 лет.

Отмечается, что Спасский был генеральным конструктором «Рубина» на протяжении 25 лет. Он автор проектов субмарин «Кальмар» и «Дельфин».

Кроме того, под его руководством создавали ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».

Его наградили в 2018 году Звездой Героя России.