Скончался создатель ряда российских подлодок Игорь Спасский
Отмечается, что он автор проектов субмарин «Кальмар» и «Дельфин». Кроме того, под его руководством создавали ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».
Скончался создатель ряда российских подлодок Игорь Спасский. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Ему было 97 лет.
Отмечается, что Спасский был генеральным конструктором «Рубина» на протяжении 25 лет. Он автор проектов субмарин «Кальмар» и «Дельфин».
Кроме того, под его руководством создавали ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».
Его наградили в 2018 году Звездой Героя России.