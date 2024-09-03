Рязанскую область представили на Восточном экономическом форуме

Восточный экономическом форум открылся 3 сентября во Владивостоке.

Рязанскую область представили на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

Восточный экономическом форум открылся 3 сентября во Владивостоке.

«Это серьезная международная площадка, где традиционно поднимаются стратегические вопросы создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, развития всех направлений инвестирования в людской и экономический потенциал», — отметил Никитин.

По его словам, основная деловая программа форума развернется в последующие два дня. В том числе состоится рабочая встреча руководителей цифровой трансформации регионов страны с зампредседателем правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко.

«Несмотря на специфику ВЭФ — развитие инвествозможностей российского Дальнего Востока — в повестке нашей делегации запланированы деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными потенциальными партнерами», — заключил Никитин.