Рязанский Минсельхоз уличили в незаконном использовании средств

Аудиторы КСП выявили ряд нарушений, а также «признаки коррупциогенных факторов». В частности, были установлены факты незаконного использования средств субсидий на общую сумму почти два миллиона рублей.

Рязанский Минсельхоз уличили в незаконном использовании средств. Об этом говорится в документах Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Ведомство проверило целевое и эффективное использование средств, выделенных на подпрограмму «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса». В 2023 году на эти цели было потрачено 43,6 миллиона рублей.

Аудиторы выявили ряд нарушений, а также «признаки коррупциогенных факторов». В частности, были установлены факты незаконного использования средств субсидий на общую сумму 1,9 миллиона рублей, так как трое получателей субсидии из Сапожка, Милославского и Сасова провели необходимые сельхозмероприятия не в полном объеме.

«Кроме того, в представленных данными получателями в министерство отчетах за 2023 год содержалась недостоверная информация о достигнутых значениях результатов предоставления субсидии и объемах производства сельскохозяйственной продукции», — говорится в документе.

Сообщается, что счетная палата внесла представление министру сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, а также направила обращения в прокуратуру.