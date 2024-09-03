Рязанская облдума и торгово-промышленная палата региона подписали Соглашение о сотрудничестве

Церемония прошла в региональном парламенте во вторник, 3 сентября. Соглашение подписали председатель облдумы Аркадий Фомины и президент Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» (ТПП) Людмила Козлова.

Они обсудили основные направления деятельности на ближайшую перспективу, в том числе укрепление международного инвестиционного сотрудничества.

Фомин подчеркнул важную роль ТПП в укреплении экономики региона и значимость расширения сотрудничества для совершенствования законодательства, реализации комплексной системы мер поддержки предпринимательства, оказания своевременной помощи бизнесу в кризисных условиях.

«По количеству компаний, охватывающих разные отрасли ведения бизнеса, Рязанская область занимает одно из ведущих мест в ЦФО. О необходимости прямого диалога с предпринимателями и оказания всесторонней помощи бизнесу говорил и президент Владимир Путин на Совете законодателей России. У нас уже сложился опыт совместной работы с торгово-промышленной палатой. В самые сложные моменты для бизнеса: пандемия, санкции — мы активно, совместно обсуждали острые вопросы, проблемы», — сказал он.

Людмила Козлова акцентировала внимание на задачах и принципах работы региональной ТПП, достижениях организации

«За последний год в торгово-промышленную палату вступило больше 200 предпринимателей — это не только субъекты малого и среднего бизнеса, но и крупный бизнес. Сейчас поставлена задача — расширить работу в районах области. Наша основная цель — быть эффективной площадкой взаимодействия между бизнесом и властью», — отметила Козлова.

В ходе реализации Соглашения планируется использовать такие формы взаимодействия, как организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, форумов, круглых столов.

«Такие меры позволят повысить оперативность подготовки новых и пересмотра принятых региональных законов в данной сфере, будут способствовать активному экономическому росту региона и повышению качества жизни рязанцев», — резюмировал глава облдумы.