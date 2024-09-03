Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды
Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверки соблюдения правил перевозки детей пройдут в регионе 3 сентября.
Водителям напомнили, что перевозка детей в возрасте младше семи должна осуществляться с использованием удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка.
Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) в машине на заднем сиденье допускается также с использованием ремня безопасности или удерживающего устройства.
За нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере три тысячи рублей.