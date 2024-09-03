Рязанец сделал предложение руки и сердца возлюбленной на открытии памятника

Во время торжественной церемонии открытия памятника на Московском шоссе мастер строительных и монтажных работ ГК «Зеленый сад» Владимир Лутиков предложил руку и сердце своей девушке Татьяне.
Молодые люди встречаются почти год. Татьяна работает фельдшером.
Предложение руки и сердца стало для девушки полной неожиданностью, но она не растерялась и ответила согласием. Затем жених и невеста надели друг другу ромашковые венки, которые позже возложили к памятнику князю Олегу.
Компания «Зеленый сад» решила поддержать эту традицию и объявила специальную акцию для будущих молодоженов. До 31 декабря 2024 года сделайте предложение руки и сердца возле памятника Олегу Рязанскому, отправьте фото на
Все подробности по телефону (4912) 77-77-77.
Узнать больше о новом памятнике князю Олегу можно по