Рязанец сделал предложение руки и сердца возлюбленной на открытии памятника

Во время торжественной церемонии открытия памятника на Московском шоссе мастер строительных и монтажных работ ГК «Зеленый сад» Владимир Лутиков предложил руку и сердце своей девушке Татьяне.

Молодые люди встречаются почти год. Татьяна работает фельдшером.

Предложение руки и сердца стало для девушки полной неожиданностью, но она не растерялась и ответила согласием. Затем жених и невеста надели друг другу ромашковые венки, которые позже возложили к памятнику князю Олегу.

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