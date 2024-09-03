Рязанец фиктивно прописал пятерых мигрантов в своем доме

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Рязанец фиктивно прописал пятерых иностранцев в своем доме. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили, что 60-летний житель областного центра причастен к четырем фактам организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания в доме на окраине Рязани граждан стран Средней Азии. Таким образом он прописал пятерых иностранных граждан в возрасте от 32 до 43 лет. Фактически они проживали в другом месте.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.