Рязанцы заметили столб дыма на проезде Шабулина

По словам очевидцев, в районе проезда Шабулина и улицы Пирогова что-то горит.

Рязанцы заметили столб дыма на проезде Шабулина. Пост об этом появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани» во вторник, 3 сентября.

По словам очевидцев, в районе проезда Шабулина и улицы Пирогова что-то горит.

В Telegram-канале «Рязань. Происшествия» сообщили, что пожар произошел недалеко от политехнического колледжа.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на участке горит мусор на площади 5 квадратных метров. На месте работает 1 единица техники и 4 человека.