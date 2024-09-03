Рязанцев пригласили на концерты симфонического оркестра и Валерия Сюткина

6 сентября с 17:30 на главной сцене Лыбедского бульвара для гостей VII Международного форума древних городов будет играть Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. К нему присоединится Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова для совместного исполнения гимна форума древних городов «Дружат города». Под сопровождение оркестра выступят также солисты Рязанской области.

В 19:00 состоится совместное выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра с Санкт-петербургским диджеем Филиппом Беликовым (DJ FEEL).

7 сентября концертная программа форума начнется в 11:00, ее кульминацией станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина в 21:00.

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