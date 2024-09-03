Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 90 -1.19 03/09
ЦБ EUR 99.26 -1.5 03/09
Нал. USD 89.35 / 90.10 03/09 14:25
Нал. EUR 99.35 / 99.30 03/09 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 722
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 636
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 601
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 517
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на концерты симфонического оркестра и Валерия Сюткина

6 сентября с 17:30 на главной сцене Лыбедского бульвара для гостей VII Международного форума древних городов будет играть Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. К нему присоединится Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова для совместного исполнения гимна форума древних городов «Дружат города». Под сопровождение оркестра выступят также солисты Рязанской области.

В 19:00 состоится совместное выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра с Санкт-петербургским диджеем Филиппом Беликовым (DJ FEEL).

7 сентября концертная программа форума начнется в 11:00, ее кульминацией станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина в 21:00.

Возрастное ограничение — 0+