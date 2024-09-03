Рязанцев предупредили об отключении горячей воды

Ресурса не будет 4 сентября c 8:00 до 24:00.

Рязанцев предупредили об отключении горячей воды. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Водоканал.

Мера связана с продолжением выполнения капитального ремонта по улице Горького (от гостиницы Старый город до пл. Ленина).

Ресурса не будет 4 сентября c 8:00 до 24:00 по следующим адресам: