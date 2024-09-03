Рязанцев предупредили об отключении горячей воды
Ресурса не будет 4 сентября c 8:00 до 24:00.
Рязанцев предупредили об отключении горячей воды. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Водоканал.
Мера связана с продолжением выполнения капитального ремонта по улице Горького (от гостиницы Старый город до пл. Ленина).
Ресурса не будет 4 сентября c 8:00 до 24:00 по следующим адресам:
- ул. Горького, д. № 69;
- ул. Семинарская, д. №№ 19, 19 к.1, 19 к.2, 35, 35к.1, 41, 43;
- ул. Сенная, д. №№ 1, 3, 18;
- ул. Соборная, д. № 15А, 20, 22, 23;
- ул. Павлова, д. №№ 12, 46, 52;
- ул. Пожалостина, д. №№ 14-16, 19, 36 к.2, 40, 40 ст. 1, 40 ст. 1, 42, 42А;
- ул. Почтовая, д.№ 63А;
- пр. Первомайский, д. № 17;
- ул. Краснорядская, д. № 2;
- ул. Кольцова, д. № 1.Также под отключение попадают:
- Горбольница № 8 (ул. Каширина, д. № 6);
- Детский сад № 32 (ул. Павлова, д.№ 28);
- Детский сад № 20 (Первомайский пр., д. № 19);
- РязГМУ им. академика И.П. Павлова (ул. Маяковского, д.№ 105)