Российские ученые создали технологию для восстановления нервов

Отмечается, что имплант, основанный на воздействии красного света, разработали в Институте бионических технологий и инжиниринга.

Российские ученые создали технологию для восстановления нервов. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что имплант, основанный на воздействии красного света, разработали в Институте бионических технологий и инжиниринга.

Устройство состоит из органических полупроводников, которые обвивают поврежденный нерв. Под воздействием красного света они создают слабое электромагнитное поле, которое стимулирует активность и рост клеток.

Испытания уже проведены на крысах.