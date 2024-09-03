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Полиция разыскивает очевидцев ДТП с двумя пострадавшими на Ряжском шоссе в Рязани
Авария произошла 10 октября 2023 года. 21-летний водитель Hyundai Accent столкнулся с Lada Granta, которым управлял 70-летний житель Подмосковья.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с двумя пострадавшими на Ряжском шоссе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла 10 октября 2023 года. 21-летний водитель Hyundai Accent столкнулся с Lada Granta, которым управлял 70-летний житель Подмосковья.

В результате аварии пострадали 21-летняя пассажирка Hyundai и 64-летняя пассажирка Lada. Им оказали медицинскую помощь.

«Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 29-72-56», — отметили в сообщении.