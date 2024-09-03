Названы причины массовых отключений света в Рязани

В сентябре в Рязани вновь начались массовые отключения электричества. 2 сентября в областном центре без света остались 28 улицы.

Редакция РЗН. Инфо продолжает разбираться в причинах аварий, которые периодически случаются и по сей день. На условиях анонимности удалось поговорить с действующими работниками РГРЭС и экс-главным инженером предприятия Никитой Морозовым.

По его мнению, важнейшая причина отключений — старые сети, которые нужно менять полностью, а не просто ремонтировать. Кроме того, действующие сотрудники сетуют на кадровый голод, вызванный массовым уходом специалистов из-за низких зарплат. Отмечается, что сотрудники предприятия массово пишут заявления об увольнении по собственному желанию, так как не могут работать за низкую зарплату.

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