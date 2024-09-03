На Кубани неизвестный задушил 12-летнюю девочку и бросил ее тело на берегу реки

На Кубани неизвестный задушил 12-летнюю девочку и бросил ее тело на берегу реки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Трагедия произошла в хуторе Бураковском Кореновского района. Девочка пропала накануне, когда каталась на велосипеде.

Труп девочки нашли в ночь на 2 сентября на берегу реки. В камышах плавал ее велосипед. На теле девочки имелись следы удушения. Предположительно, убийца задушил ребенка при помощи ее же рубашки.

Погибшая росла в многодетной семье. Отмечается, что мама погибшей сейчас находится в больнице с нервным срывом.

Убийцу девочки разыскивают.