На четырех рязанских улицах 4 сентября отключат холодную воду
Ресурса не будет с 09:30 до 17:00.
На четырех рязанских улицах 4 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Ресурса не будет с 09:30 до 17:00 по адресам:
- ул. 1-я Прудная 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20а, 22, 24, 24а, 7, 9, 11, 13 частный сектор;
- ул. Связи 19, 17 ЦТП, 21, 23, 25, 29;
- ул. Соколовская 12/5 (МКУ Техобеспечение);
- ул. Куйбышевское шоссе д. 40-51 (с буквами и корпусами — ОРГАНИЗАЦИИ)