Москвича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

В апреле этого года 44-летний житель Московской области пытался избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения и предложил полицейскому взятку в размере 2 тысяч рублей.

Москвича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в апреле этого года 44-летний житель Московской области пытался избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения и предложил полицейскому взятку в размере 2 тысяч рублей.

От получения «вознаграждения» полицейский отказался. Нарушителя привлекли к ответственности.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа размере 20 тысяч рублей, также 2 тысячи рублей были конфискованы в доход государства.