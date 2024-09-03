Михаила Шуфутинского предложили признать народным артистом

Депутаты направили обращение в Минкульт с просьбой присвоить певцу этот статус.

Михаила Шуфутинского предложили признать народным артистом. Об этом RT заявил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Он сообщил, что уже направил обращение в Минкульт с просьбой присвоить певцу этот статус.

«Михаил Шуфутинский не только артист, но и человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена. Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания „Народный артист Российской Федерации“. Общество уже давно признало его таким», — заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.