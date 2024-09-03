Комплексы компании Капитал отметили на Всероссийском конкурсе

Эксперты ежегодного престижного конкурса «ТОП ЖК» признали комплексы компании Капитал одними из лучших. Призовые места завоевали Смарт квартал «Центральный» в Рязани и Смарт квартал «Пряничная слобода» в Туле.

В этом году за титул лучшего ЖК боролось 1420 номинантов, в оценке участвовало более 600 независимых экспертов.

«Это признание очень ценно для нас: мы понимаем, что движемся в правильном направлении. Команда Капитала создает комфортную среду, в которой хочется отдыхать, работать и просто жить», — отметили в компании.