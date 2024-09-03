Клименко: YouTube в России заблокируют через 3-5 месяцев

По мнению эксперта, перед вводом ограничений необходимо провести определенное тестирование, которое даст оценку технической составляющей этого вопроса.

YouTube в России заблокируют через 3-5 месяцев. Об этом заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Его слова передает Aif.ru.

Эксперт отметил, что официально российские власти не заявляли о начале блокировки сервиса, однако многие пользователи жаловались на замедление загрузки видео. По его мнению, перед вводом ограничений необходимо провести определенное тестирование, которое даст оценку технической составляющей этого вопроса.

«Я бы предположил, что, судя по реакции, которая сейчас есть, YouTube проработает еще 3-5 месяцев, а потом будет заблокирован», — заявил Клименко.

Он добавил, что в настоящее время Роскомнадзор использует технические средства противодействия угрозам во всех провайдерах, поэтому практически все сервисы VPN, находящиеся в Google и Apple Store, не работают.