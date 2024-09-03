«Автотор» показал, как будет выглядеть первый российский электрокар «Amberauto»

Отмечается, что электромобиль категории L7 начнут производить уже в 2025 году.

«Автотор» показал, как будет выглядеть российский электрокар «Amberauto». Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на Первый канал.

Отмечается, что электромобиль категории L7 начнут производить уже в 2025 году.

По данным компании, это трехдверный хэтчбек с многоуровневой оптикой.

Он станет первым электрокаром, который полностью разработали и произвели в России.