19-летний рязанец угнал машину и сдал ее на металлолом

Все произошло во дворе дома на улице Магистральной.

19-летний рязанец угнал машину и сдал ее на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Накануне в полицию обратился 24-летний рязанец. Он сообщил, что пропал его автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный во дворе дома на улице Магистральной.

На месте угона полицейские заметили следы автомобиля с прицепом. Было видно, что в этом месте работал эвакуатор.

Полицейские предположили, что на эвакуаторе угонщик транспортировал ВАЗ-2114, чтоб сдать как металлолом. Объехав ближайшие пункты приема вторсырья, оперативники нашли похищенный автомобиль.

Выяснилось, что машину угнал 19-летний рязанец. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Разницу грозит до 5 лет тюрьмы.