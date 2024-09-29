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В сети появились кадры с последствиями пожара в селе Воскресеновка
Напомним, в населенном пункте сгорели три дома сезонного проживания и семь нежилых строений.

В сети появились кадры с последствиями пожара в селе Воскресеновка Спасского района. Их опубликовали 29 сентября в Telegram-канале «РЗН Лайф».

Напомним, в селе Воскресеновка сгорели три дома сезонного проживания и семь нежилых строений. По данным регионального ГУ МЧС, сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения природных пожаров в Спасском районе.

Позже в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в регион на тушение.