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В Рязанском районе загорелась сухая трава
Сообщение о загорании травы поступило в 14:38. По предварительной информации МЧС, была угроза жилым домам, но в данный момент строения не пострадали.

В деревне Богданово в Рязанском районе в воскресенье, 29 сентября, загорелась сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о загорании травы поступило в 14:38. По предварительной информации ведомства, была угроза жилым домам, но в данный момент строения не пострадали.

Отмечается, что на месте работают три единицы техники и девять человек личного состава.

Фото и видео: Telegram-канал «Усы Куракиной»