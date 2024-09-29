В Рязанском районе загорелась сухая трава

Сообщение о загорании травы поступило в 14:38. По предварительной информации МЧС, была угроза жилым домам, но в данный момент строения не пострадали.

В деревне Богданово в Рязанском районе в воскресенье, 29 сентября, загорелась сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о загорании травы поступило в 14:38. По предварительной информации ведомства, была угроза жилым домам, но в данный момент строения не пострадали.

Отмечается, что на месте работают три единицы техники и девять человек личного состава.

Фото и видео: Telegram-канал «Усы Куракиной»