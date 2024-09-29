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В Рязанском районе подросток на квадроцикле попал в ДТП
Авария случилась на третьем километре дороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» близ села Дядьково.

В субботу, 28 сентября, в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась на третьем километре дороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» близ села Дядьково.

По предварительной информации полиции, 15-летний житель Рязани на квадроцикле «BRP100» наехал на металлическое ограждение. Он обращался за медпомощью. Прав на управление транспортными средствами у него не было.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району