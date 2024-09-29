В Рязанской области домработница обокрала хозяйку

41-летняя жительница Рязанского района работала в доме продолжительное время и к ней относились почти как к члену семьи. Ей вовремя выплачивали зарплату, откликались на просьбы об изменении графика.

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений из дома в селе Алеканово Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале 29 сентября.

В отдел МВД России по Рязанскому району обратилась 37-летняя жительница и рассказала, что из дома пропали золотые сережки стоимостью около 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что в доме были в последнее время только родственники и домработница, которая уже давно работает на хозяев. После проверки особое внимание направили на 41-летнюю женщину — жительницу Рязанского района.

Домработница отрицала свою причастность к краже. Когда полицейские посетили квартиру этой женщины, заметили на ее дочке похищенные сережки. Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации ведомства, 41-летняя жительница Рязанского района давно работала в доме и к ней относились почти как к члену семьи. Ей вовремя выплачивали зарплату, откликались на просьбы об изменении графика.

Отмечается, что золотые сережки хранились на тумбочке и хозяйка давно ими не пользовалась. В какой-то момент домработница решила, что украшения женщине больше не нужны и забрала их.

Следователь отдела МВД России по Рязанскому району возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.