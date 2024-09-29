В рязанской многоэтажке нашли скелетированный труп

Скелетированный труп женщины нашли в субботу, 28 сентября, в одной из квартир многоквартирного дома на Первомайском проспекте в Рязани.

В рязанской многоэтажке нашли скелетированный труп. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Скелетированный труп женщины нашли в субботу, 28 сентября, в одной из квартир многоквартирного дома на Первомайском проспекте в Рязани.

По данным издания, дверь квартиры была заперта изнутри. Отмечается, что полицейские приехали на место происшествия и следов каких-либо насильственных действий не обнаружили.