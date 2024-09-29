В рязанской многоэтажке нашли скелетированный труп
Скелетированный труп женщины нашли в субботу, 28 сентября, в одной из квартир многоквартирного дома на Первомайском проспекте в Рязани.
В рязанской многоэтажке нашли скелетированный труп. Об этом
Скелетированный труп женщины нашли в субботу, 28 сентября, в одной из квартир многоквартирного дома на Первомайском проспекте в Рязани.
По данным издания, дверь квартиры была заперта изнутри. Отмечается, что полицейские приехали на место происшествия и следов каких-либо насильственных действий не обнаружили.