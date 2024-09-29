В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с «Опелем» на улице Новоселов

Там столкнулись автомобиль «Опель Корса» и УАЗ «Патриот».

В Рязани разыскивают очевидцев ДТП на улице Новоселов. Об этом 29 сентября сообщили в редакцию РЗН. инфо читатели.

Авария случилась 29 августа, примерно в 17:45, при выезде с улицы Старое село на улицу Новоселов. Столкнулись автомобиль «Опель Корса» и УАЗ «Патриот».