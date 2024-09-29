В Рязани дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Инцидент произошел на улице Урицкого.

В Рязани дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, на улице Урицкого. Отмечается, что дерево перекрыло проезжую часть. Данных о пострадавших нет.

По словам собеседника РЗН. инфо, на улице Урицкого и Новой много аварийных деревьев. Жители обращались в городские службы с просьбой спилить их. Однако проблему не решили.

Напомним, в субботу, 28 сентября, на улице Яхонтова дерево рухнуло на проезжую часть. Сухостой упал на одну из припаркованных машин. Падение дерева попало на видео.