Скончалась медсестра скопинской спортшколы «Старт»

Женщине было 52 года.

Скончалась медсестра скопинской спортшколы «Старт» Лилия Власова. Об этом сообщили в группе « Спортивная школа „Старт“ » во «ВКонтакте».

Женщине было 52 года. В комментариях к посту жители пишут, что она болела.

«Коллектив спортивной школы „Старт“ глубоко скорбит в связи с преждевременной кончиной медицинской сестры Лилии Власовой и выражает соболезнования родным и близким покойной», — написали в посте.

В комментариях также уточнили, что до прихода в спортшколу женщина была медсестрой в скопинской школе № 3.

Фото: группа «Спортивная школа „Старт“» во «ВКонтакте»