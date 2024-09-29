SHOT: Ефремов хотел служить танкистом в зоне СВО

Когда только началась СВО, Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить.

Михаил Ефремов планировал служить танкистом в зоне СВО. Об этом сообщил SHOT 29 сентября со ссылкой на источник из окружения семьи актера.

Как рассказал Telegram-каналу собеседник, когда только началась СВО, Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить.

Отмечается, что близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а также работать в швейном цеху. Позже Ефремова перевели работать в библиотеку. Там он выдает книги и пишет стихи. По данным SHOT, на данный момент документы на УДО почти готовы. Сделаны медсправки о состоянии здоровья.

«При идеальном раскладе Ефремов встретит Новый год дома», — заключили в посте.

Напомним, Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец. Еще весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за пары нарушений внутреннего распорядка белгородской колонии было отказано.

Также семья погибшего рязанца Захарова выступила против досрочного освобождения Ефремова.

Позже стало известно, когда Ефремов может выйти на свободу по УДО.