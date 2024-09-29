Шацкий суд оштрафовал мужчину на два млн за продажу сигарет без маркировки
Суд признал жителя Шацкого района виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух миллионов 200 тысяч рублей.
Шацкий районный суд Рязанской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который продавал немаркированную табачную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Полиция в 2023 году во время оперативно-розыскных мероприятий обнаружила, что мужчина ведет незаконную предпринимательскую деятельность.
Суд признал жителя Шацкого района виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух миллионов 200 тысяч рублей.