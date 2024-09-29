Появились фото с места массового ДТП на рязанской трассе М-5

Авария произошла ночью в субботу, 28 сентября, у села Тюшево.

Появились фото с места массового ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Их опубликовали в соцсетях.

Авария произошла ночью в субботу, 28 сентября, у села Тюшево. На одном из фото видно, что в «Ладе Гранте» находится человек без сознания.

На месте работали сотрудники полиции.

Ранее очевидцы сообщали, что на трассе М-5 столкнулись четыре автомобиля. Также говорилось о пострадавших. Официально информацию не комментировали.