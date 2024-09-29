Опубликован прогноз погоды на 30 сентября в Рязанской области
В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Опубликован прогноз погоды на 30 сентября в Рязанской области. Соответствующую информацию
В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, днем — +18, +23°С.
Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
В лесах области местами чрезвычайная пожарная опасность.