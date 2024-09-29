Над российскими регионами за ночь сбили 125 украинских БПЛА

67 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской областью, 17 — над Воронежской областью, 18 — над Ростовской областью, по одному дрону перехватили над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Над российскими регионами за ночь сбили 125 украинских БПЛА. Об этом 29 сентября сообщили в Telegram-канале Минобороны.

67 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской областью, 17 — над Воронежской областью, 18 — над Ростовской областью, по одному дрону перехватили над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

По данным SHOT , после атаки БПЛА в Воронеже произошел пожар в жилой застройке в левобережной части города. Отмечается, что местные жители слышали не менее 10 взрывов.

Как пишет Telegram-канал, в другой части Воронежа обломками БПЛА выбило стекла в жилой многоэтажке и посекло автомобили. Уточняется, что пострадавших нет.

Фото: последствия атаки БПЛА в Воронеже