На трассе М-5 в Рязанской области произошло массовое ДТП с пострадавшими
Столкнулись четыре автомобиля.
На трассе М-5 в Рязанской области ночью в субботу, 28 сентября, случилось массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».
Авария произошла у села Тюшево. По словам автора поста, столкнулись четыре автомобиля. Отмечается, что есть пострадавшие.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Официальная информация о произошедшем не поступала. Подробности уточняются.