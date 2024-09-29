На трассе М-5 в Рязанской области произошло массовое ДТП с пострадавшими

Столкнулись четыре автомобиля.

На трассе М-5 в Рязанской области ночью в субботу, 28 сентября, случилось массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».

Авария произошла у села Тюшево. По словам автора поста, столкнулись четыре автомобиля. Отмечается, что есть пострадавшие.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Официальная информация о произошедшем не поступала. Подробности уточняются.