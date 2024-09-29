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Из-за пожаров в Рязанской области прокуратура открыла «горячую линию»
По поручению прокурора области Дмитрия Коданева взято на контроль тушение пожаров в Рязанской области.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева взято на контроль тушение пожаров в Рязанской области. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. Особое внимание уделят защите прав жителей, проживающих в близлежащих домах.

В прокуратуре области открыта «горячая линия». Обращаться можно по телефону: +7 (910) 902-93-62.

Напомним, в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел в Рязанскую область на тушение.