Из-за пожаров в Рязанской области прокуратура открыла «горячую линию»
По поручению прокурора области Дмитрия Коданева взято на контроль тушение пожаров в Рязанской области.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданева взято на контроль тушение пожаров в Рязанской области. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. Особое внимание уделят защите прав жителей, проживающих в близлежащих домах.
В прокуратуре области открыта «горячая линия». Обращаться можно по телефону:
Напомним, в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.
Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел в Рязанскую область на тушение.