Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Днем в воскресенье, 29 сентября, на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, днем в воскресенье, 29 сентября, на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Напомним, в Рязанской области за сутки на тушение сухой травы и мусора выезжали 62 раза. В региональном ГУ МЧС утверждали, что быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс).