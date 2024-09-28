Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября

В первые дни октября ожидается комфортная погода с температурой до 22 градусов.

Жителям Центральной России рассказали о погоде в начале октября. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале октября будет комфортная погода. С 1 по 3 число осадков не ожидается. Температура ночью составит 5-10 градусов, днем — 17-22.

Синоптик отметил, что во второй половине недели, с 4 по 6 октября, прогнозируется более облачная погода, ночные температуры будут в диапазоне от 3 до 8 градусов, дневные — от 11 до 16. Кроме того, в эти дни ожидаются небольшие осадки.