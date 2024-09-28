ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Украина пыталась прорваться в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье.

Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом 28 сентября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Украина пыталась прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Потери ВСУ, по данным ведомства, составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.