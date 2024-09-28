В Ульяновске неизвестный избил бабушку, продававшую цветы возле магазина

В Ульяновске неизвестный трижды ударил бабушку кулаком по лицу, продававшую цветы у магазина. Об этом 28 сентября пишет SHOT.

Отмечается, что женщина сидела на табуретке у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ и продавала букеты. К ней подошел мужчина и три раза «со всей силы ударил» по лицу. Пенсионерка закрывалась руками.

По данным Telegram-канала, мужчину не могут найти полицейские уже неделю.

Отмечается, что женщина стала вдовой несколько лет назад. Сейчас она живет с сыном-иждивенцем.

Местные жители рассказали SHOT, что пенсионерка постоянно продает цветы возле «Гулливера», которые выращивает сама. Это ее хобби. Живет женщина недалеко от магазина. Жители предположили, что напасть на бабушку мог ее 37-летний сын — он редко выходит на улицу.

«После жестокого нападения пенсионерку местные больше не видели, хотя она приходила торговать цветами возле магазина каждый день», — говорится в сообщении.

По данным Mash, женщине 69 лет. После произошедшего она обратилась в медпункт, госпитализация не потребовалась. В местном отделе полиции Telegram-каналу заявили, что мужчина, который избил пенсионерку, не родственник пострадавшей, кто он — неизвестно.