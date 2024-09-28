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В Милославском нашли труп 43-летнего мужчины
Тело мужчины нашли неподалеку от дома.

В поселке Милославское Рязанской области в субботу, 28 сентября, местного жителя нашли мертвым. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, тело 43-летнего мужчины нашли неподалеку от его дома.

«По факту гибели мужчины 1981 года рождения проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — заключили в следкоме.