В Милославском нашли труп 43-летнего мужчины

Тело мужчины нашли неподалеку от дома.

В поселке Милославское Рязанской области в субботу, 28 сентября, местного жителя нашли мертвым. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, тело 43-летнего мужчины нашли неподалеку от его дома.

«По факту гибели мужчины 1981 года рождения проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — заключили в следкоме.