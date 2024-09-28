В фотоловушку Окского заповедника попали серые журавли и лось

Сотрудники заповедника предлагают любоваться серыми журавлями, пока они не улетели.

В фотоловушку Окского заповедника попали серые журавли. Фото опубликовали в соцсетях.

Сотрудники заповедника предложили жителям любоваться серыми журавлями, пока они не улетели.

Кроме того, в фотоловушку попал лось. Отмечается, что один из отростков на рогах сломан. «Сейчас у лосей сезон гона, рога нашего лося могли пострадать в схватке с соперниками», — уточнили в посте.

Фото: группы «Кабаны и другие звери», Окского заповедника во «ВКонтакте»