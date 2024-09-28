Туристы пожаловались на вонь в Рязани
«Мне кажется… или идет постоянный запах биологических отходов жизнедеятельности? Первое время думал, что наступил… Посмотрел на обувь. Нет. Не наступил. Это означает, что просто на улице пахнет», — написали в посте Telegram-канала «Рязань».
Туристы пожаловались на вонь в Рязани. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».
По словам автора публикации, он приехал в Рязань 27 сентября. В субботу, 28 сентября, вышел прогуляться по городу.
«Мне кажется… или идет постоянный запах биологических отходов жизнедеятельности? Первое время думал, что наступил… Посмотрел обувь. Нет. Не наступил. Это означает, что просто на улице пахнет», — говорится в сообщении.
Автор публикации добавил, что жители Рязани «носы не морщят».
«Либо не чувствуют. Либо что-то еще», — заключили в посте.