Туристы пожаловались на вонь в Рязани

«Мне кажется… или идет постоянный запах биологических отходов жизнедеятельности? Первое время думал, что наступил… Посмотрел на обувь. Нет. Не наступил. Это означает, что просто на улице пахнет», — написали в посте Telegram-канала «Рязань».