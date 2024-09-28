С начала года в Рязани 1522 человека оштрафовали за незаконную торговлю

Общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 258 тысяч 400 рублей.

С начала года в Рязани 1522 человека оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба региональной горадминистрации.

По данным ведомства, 1522 нарушителя привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами госвласти Рязанской области и органами местного самоуправления.

Общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 258 тысяч 400 рублей.